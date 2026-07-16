Tempeste dopo il caldo record, Emilia Romagna in ginocchio: danni per milioni di euro

Dopo giorni di caldo estremo, il Centro-Nord è stato investito da un violento fronte di maltempo che ha provocato ingenti danni, soprattutto in Emilia-Romagna. Raffiche di vento oltre i 100 chilometri orari hanno abbattuto alberi, scoperchiato tetti e devastato aziende agricole, mentre i vigili del fuoco hanno effettuato quasi mille interventi tra Piacenza e Rimini. Nel Modenese una persona è morta in un incidente stradale causato dalla scarsa visibilità. Intanto il caldo non concede tregua: nei prossimi giorni saliranno a 19 le città italiane da bollino rosso, con punte fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna.