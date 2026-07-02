Maltempo in Italia, allerta rossa in Veneto e massima attenzione in Emilia-Romagna

Arriva una tregua dall'afa: solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Venerdì 3 luglio la criticità è prevista solo in nove città, con le altre in verde. Attenzione, però, al maltempo: la Protezione civile ha diramato lo stato di allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna e gialla in tutte le regioni del Centro e del Sud, isole comprese.

