L'Europa è nella morsa dell'afa. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia, quaranta persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il Paese da una settimana. La Spagna affronta, invece, il terzo giorno consecutivo di allerta che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. Attese temperature tropicali minime (nella notte) difficilmente inferiori ai 25 gradi e massime, nelle ore diurne, superiori ai 45 gradi. Intanto, con temperature fino a 40 gradi, venerdì in Germania potrebbe essere battuto il record di caldo finora registrato per il mese di giugno. Il rischio di incendi boschivi aumenta ulteriormente. Secondo l'agenzia sanitaria globale delle Nazioni Unite (Oms), l'ondata di calore non è più solo un fenomeno meteorologico, ma "un'emergenza sanitaria". Guarda le previsioni meteo.