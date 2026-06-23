Francia, due bambini morti a Carpentras per il caldo

Due bambini di 2 e 4 anni sono stati ritrovati senza vita a Carpentras, nel sud est della Francia, all'interno dell'automobile di famiglia. Lo rendono noto i media francesi, spiegando che molto probabilmente i due piccoli sono morti a causa delle alte temperature di questi giorni. "Le cause della morte restano da determinare ma la pista della canicola è privilegiata", ha fatto sapere la procura. La madre, una donna di 33 anni, ha scoperto i loro corpi dopo essere rientrata dalla spesa. Gli inquirenti non l'hanno ancora sentita perché in stato di shock.