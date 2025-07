Spagna, morto bimbo di 2 anni dimenticato in auto con 36 gradi

In Spagna un bimbo di circa due anni e mezzo è morto a Valls dopo esser rimasto chiuso in un'auto per circa quattro ore, probabilmente dimenticato involontariamente dal padre. Sul caso indaga la polizia catalana. L'ipotesi più accreditata, scrive l'agenzia Efe, è che il decesso sia stato provocato da un colpo di calore, viste le altissime temperature nella zona. I termometri hanno infatti superato quota 36 gradi tra le 12 e le 15, proprio in coincidenza con le ore in cui il minore sarebbe rimasto chiuso nella vettura. Per una conferma si dovrà però attendere però l'autopsia sul corpo del piccolo.