Germania, dimentica la figlia di 20 mesi in auto sotto il sole: la bimba muore
La tragedia è accaduta non lontano da Stoccarda. La donna è indagata per omicidio colposo, per gli inquirenti non soffre di disagi psichici
© Italy Photo Press
Una bimba di 20 mesi è morta in auto dopo che la madre se la sarebbe "dimenticata" sotto il sole battente. La piccola è stata rinvenuta priva di vita nell'abitacolo della vettura a Schorndorf, una cittadina di 42mila abitanti non lontana da Stoccarda, in Germania. Stando a quanto raccolto dagli inquirenti, la bimba sarebbe rimasta da sola e chiusa nella macchina parcheggiata per diverse ore. La madre, una 44enne, è indagata per omicidio colposo.
L'allarme della madre e i soccorsi inutili
A rendersi conto per prima del decesso della bimba sarebbe stata proprio la madre, che ha tentato di rianimare la piccola e ha chiamato immediatamente i soccorsi. Arrivati sul posto, i medici non hanno purtroppo potuto far altro che constatare il decesso della bambina di 20 mesi. A questo punto è stata contattata la polizia locale, che ha avviato le indagini per verificare la precisa dinamica degli eventi.
Le indagini: "È stata una semplice dimenticanza"
Nell'ambito di questi approfondimenti, le forze dell'ordine hanno scoperto che la bimba era rimasta per ore da sola e sotto il sole nell'auto, che aveva i finestrini completamente chiusi. La madre, con cui la piccola si trovava prima di essere abbandonata in auto, è stata iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. Al momento gl inquirenti hanno escluso che la 44enne soffra di disturbi psichici e hanno spiegato l'accaduto con una "semplice dimenticanza, per quanto possa sembrare strano".
Cosa chiarirà l'autopsia
Nella giornata di venerdì un medico legale avrà il compito di condurre gli esami autoptici sul corpicino della vittima. Sarà un passo decisivo per capire se il decesso sia stato causato proprio dall'estremo caldo e dall'assenza di ossigeno all'interno dell'abitacolo, o se la bimba avesse qualche problema di salute pregresso. Non è ancora chiaro perché la madre abbia dimenticato la figlia in auto per così tanto tempo. La donna ha già chiesto l'assistenza di un legale ma non è ancora stata sentita dagli inquirenti.