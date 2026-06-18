Germania, dimentica la figlia di 20 mesi in auto sotto il sole: la bimba muore

Nella giornata di venerdì un medico legale avrà il compito di condurre gli esami autoptici sul corpicino della vittima. Sarà un passo decisivo per capire se il decesso sia stato causato proprio dall'estremo caldo e dall'assenza di ossigeno all'interno dell'abitacolo, o se la bimba avesse qualche problema di salute pregresso. Non è ancora chiaro perché la madre abbia dimenticato la figlia in auto per così tanto tempo. La donna ha già chiesto l'assistenza di un legale ma non è ancora stata sentita dagli inquirenti.