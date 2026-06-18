Indagata per omicidio colposo

Germania, dimentica la figlia di 20 mesi in auto sotto il sole: la bimba muore

La tragedia è accaduta non lontano da Stoccarda. La donna è indagata per omicidio colposo, per gli inquirenti non soffre di disagi psichici

18 Giu 2026 - 15:27
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Italy Photo Press

© Italy Photo Press

Una bimba di 20 mesi è morta in auto dopo che la madre se la sarebbe "dimenticata" sotto il sole battente. La piccola è stata rinvenuta priva di vita nell'abitacolo della vettura a Schorndorf, una cittadina di 42mila abitanti non lontana da Stoccarda, in Germania. Stando a quanto raccolto dagli inquirenti, la bimba sarebbe rimasta da sola e chiusa nella macchina parcheggiata per diverse ore. La madre, una 44enne, è indagata per omicidio colposo.

Google Preferred Site

L'allarme della madre e i soccorsi inutili

 A rendersi conto per prima del decesso della bimba sarebbe stata proprio la madre, che ha tentato di rianimare la piccola e ha chiamato immediatamente i soccorsi. Arrivati sul posto, i medici non hanno purtroppo potuto far altro che constatare il decesso della bambina di 20 mesi. A questo punto è stata contattata la polizia locale, che ha avviato le indagini per verificare la precisa dinamica degli eventi.

Leggi anche

Reggio Calabria, madre in retromarcia investe la figlia: morta bimba

Lecce, bimba di 4 mesi muore all'asilo nido dopo un malore

Le indagini: "È stata una semplice dimenticanza"

 Nell'ambito di questi approfondimenti, le forze dell'ordine hanno scoperto che la bimba era rimasta per ore da sola e sotto il sole nell'auto, che aveva i finestrini completamente chiusi. La madre, con cui la piccola si trovava prima di essere abbandonata in auto, è stata iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. Al momento gl inquirenti hanno escluso che la 44enne soffra di disturbi psichici e hanno spiegato l'accaduto con una "semplice dimenticanza, per quanto possa sembrare strano". 

Leggi anche

Vicenza, bimbo di un anno chiude col telecomando l'auto sotto il sole: salvato dai carabinieri

Cagliari, bimbo di 3 anni muore travolto dal trattore guidato dal padre

Cosa chiarirà l'autopsia

 Nella giornata di venerdì un medico legale avrà il compito di condurre gli esami autoptici sul corpicino della vittima. Sarà un passo decisivo per capire se il decesso sia stato causato proprio dall'estremo caldo e dall'assenza di ossigeno all'interno dell'abitacolo, o se la bimba avesse qualche problema di salute pregresso. Non è ancora chiaro perché la madre abbia dimenticato la figlia in auto per così tanto tempo. La donna ha già chiesto l'assistenza di un legale ma non è ancora stata sentita dagli inquirenti. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
germania
bambino
omicidio colposo

Sullo stesso tema