Reggio Calabria, madre in retromarcia investe la figlia: morta bimba

Martedì sera, a Platì (Reggio Calabria), una donna avrebbe investito accidentalmente la figlia, di tre anni, mentre faceva la retromarcia con la propria auto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la bambina non c'è stato nulla da fare. Dopo avere avvertito la procura di Locri, i carabinieri intervenuti sul posto hanno eseguito gli accertamenti per ricostruire la dinamica ma dai rilievi non ci sarebbero dubbi che si sia trattato di un incidente che si è trasformato in tragedia. Una fatalità che ha sconvolto la famiglia della bambina e l'intera Platì.