Vicenza, bimbo di un anno chiude col telecomando l'auto sotto il sole: salvato dai carabinieri
La nonna ha chiamato i soccorsi che hanno aperto il veicolo e fatto uscire il piccolo che stava giocando con il telecomando prima di rimanere bloccato
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Un bambino di appena un anno, rimasto intrappolato in auto, sotto il sole a causa di un blocco accidentale delle portiere, è stato salvato dai carabinieri chiamati dalla nonna. La donna, dopo aver parcheggiato, è scesa dal veicolo lasciando momentaneamente le chiavi in mano al nipotino. Nel tempo strettamente necessario a fare il giro della vettura per aprire la portiera del passeggero, il bambino, giocando con il telecomando, ha inavvertitamente premuto il pulsante della chiusura centralizzata, facendo poi cadere le chiavi sul pianale, rimanendo così chiuso dentro. La richiesta di aiuto al 112 della parente è scattata immediatamente.
Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri che hanno si sono adoperati subito per salvare il piccolo, visto il caldo torrido e dall'auto esposta direttamente ai raggi del sole. I militari hanno subito fatto leva con forza sulla parte superiore del finestrino, distanziando leggermente dal telaio e creando una fessura sufficiente a far circolare l'aria all'interno dell'abitacolo. Nel frattempo, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco che, utilizzando la fessura d'aria già creata dai carabinieri sono riusciti a sbloccare la portiera in sicurezza e a liberare il piccolo, affidandolo all'abbraccio della nonna e dei genitori. Il bambino è stato poi visitato e trovato in ottime condizioni di salute.