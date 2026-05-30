Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri che hanno si sono adoperati subito per salvare il piccolo, visto il caldo torrido e dall'auto esposta direttamente ai raggi del sole. I militari hanno subito fatto leva con forza sulla parte superiore del finestrino, distanziando leggermente dal telaio e creando una fessura sufficiente a far circolare l'aria all'interno dell'abitacolo. Nel frattempo, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco che, utilizzando la fessura d'aria già creata dai carabinieri sono riusciti a sbloccare la portiera in sicurezza e a liberare il piccolo, affidandolo all'abbraccio della nonna e dei genitori. Il bambino è stato poi visitato e trovato in ottime condizioni di salute.