È successo tutto durante la merenda pomeridiana: mentre tentava di ingerire un pezzo di focaccia, un boccone gli è rimasto bloccato nella trachea. I primi a intervenire sono stati operatori e maestre presenti, che hanno cercato in tutti i modi di aiutarlo a espellere il cibo. Ma, una volta che ci sono resi conto di non riuscirci, hanno allertato il 118: i soccorritori sono arrivati quando il corpo del piccolo è era già in ipossia (ovvero senza sufficiente ossigeno) da 12 minuti. Gli stessi sanitari, però, si sono trovati davanti a una situazione difficilissima: il bambino era già in arresto cardiaco e ci sono voluti altri 15 minuti per liberargli la trachea, farlo ricominciare a respirare e rianimarlo. Un tempo che, sommato, si traduce in quasi mezz'ora trascorsa senza ossigeno in corpo.

