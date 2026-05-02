Austria, contaminava gli omogeneizzati con veleno per topi: arrestato 39enne

La polizia austriaca ha arrestato un uomo sospettato di aver contaminato con veleno per topi diversi vasetti di omogeneizzati, in quello che le autorità hanno ipotizzato essere un tentativo di estorsione. Il 39enne è stato arrestato nel land di Burgenland, a sud di Vienna. Non sono stati resi noti né il luogo esatto dell'arresto né il nome dell'uomo, ora accusato di aver deliberatamente causato un pericolo pubblico e di tentate lesioni personali gravi.