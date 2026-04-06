Germania, trovano una fiala con la scritta "Polonio 210" durante la caccia alle uova

Secondo quanto reso noto dalla polizia tedesca i due uomini stavano cercando uova di Pasqua nascoste - una tradizione molto diffusa nei Paesi germanofoni e non solo - quando hanno scoperto una fiala di plastica bianca con un tappo rosso. Immediatamente hanno chiamato i servizi di emergenza e, dopo i primi accertamenti, il comandante del distretto locale dei vigili del fuoco, Andy Dorroch, ha spiegato che la fiala è "chiaramente e ufficialmente etichettata" e che pesa 200 grammi, il che è compatibile con una sostanza densa come il Polonio 210. Le rilevazioni compiute nei pressi del luogo del ritrovamento sono risultate negative ma gli esperti del ministero dell'Ambiente hanno comunque prelevato la fiala per sottoporla a esami specifici e appurare la natura del suo contenuto.