Germania, trovano una fiala con la scritta "Polonio 210" durante la caccia alle uova
Sul posto gli esperti del ministero. Negative le prime rilevazioni ma sono in corso esami specifici
Le uova sono il simbolo perfetto di una nuova vita che si schiude © Istockphoto
Una tradizionale caccia alle uova di Pasqua si è trasformata in un'operazione di massima sicurezza a Vaihingen an der Enz, località a nord ovest di Stoccarda, in Germania. Qui un tranquillo pomeriggio di festa è terminato con l'arrivo dei Vigili del fuoco e di alcuni esperti del ministero dell'Ambiente dopo che due uomini hanno trovato in un giardino una fiala etichettata "Polonio 210".
Secondo quanto reso noto dalla polizia tedesca i due uomini stavano cercando uova di Pasqua nascoste - una tradizione molto diffusa nei Paesi germanofoni e non solo - quando hanno scoperto una fiala di plastica bianca con un tappo rosso. Immediatamente hanno chiamato i servizi di emergenza e, dopo i primi accertamenti, il comandante del distretto locale dei vigili del fuoco, Andy Dorroch, ha spiegato che la fiala è "chiaramente e ufficialmente etichettata" e che pesa 200 grammi, il che è compatibile con una sostanza densa come il Polonio 210. Le rilevazioni compiute nei pressi del luogo del ritrovamento sono risultate negative ma gli esperti del ministero dell'Ambiente hanno comunque prelevato la fiala per sottoporla a esami specifici e appurare la natura del suo contenuto.
Il Polonio 210 è una sostanza radioattiva potenzialmente letale. Secondo l'Ufficio federale per la protezione dalle radiazioni, la sostanza è particolarmente pericolosa se inalata o assorbita attraverso la pelle tramite ferite aperte. Alexander Litvinenko, ex ufficiale dei servizi segreti russi poi divenuto dissidente, è morto a Londra nel 2006 proprio in seguito a un avvelenamento da Polonio 210.