Austria, topicidi negli omogeneizzati: richiamati vasetti a rischio

Eppure le autorità invitano alla massima prudenza: i prodotti vanno restituiti nei punti vendita, con rimborso anche senza scontrino. Intanto, l'Ufficio di investigazione criminale del Burgenland e l'Ufficio federale di investigazione criminale hanno avviato le indagini, ma non è stato ancora identificato alcun sospetto. L'ipotesi, per ora, è che si tratti di un'azione criminale mirata con tentativo di estorsione. Secondo la polizia, prodotti a rischio sono stati sequestrati anche in Repubblica Ceca e Slovacchia.