È stata portata d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma una bimba di 11 mesi dopo che ha ingerito inavvertitamente della ketamina. La bambina, poco più che neonata, avrebbe scambiato una dose di sostanza stupefacente per una caramella e se la sarebbe messa in bocca mentre stava giocando all'interno di un box all'interno delle case popolari del'Albuccione, alla periferia di Guidonia Montecelio. Tre persone, tra cui la madre della bimba, sono state denunciate. La bimba è ricoverata in Terapia intensiva pediatrica, secondo quanto si apprende era ospite in una casa famiglia insieme alla madre.