Roma, bimba di 11 mesi mangia una caramella ma è una pasticca di ketamina: ricoverata in Terapia intensiva
La piccola stava giocando mentre la madre era con una coppia di amici poco distante. La piccola avrebbe perso i sensi prima di essere portata al Gemelli
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È stata portata d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma una bimba di 11 mesi dopo che ha ingerito inavvertitamente della ketamina. La bambina, poco più che neonata, avrebbe scambiato una dose di sostanza stupefacente per una caramella e se la sarebbe messa in bocca mentre stava giocando all'interno di un box all'interno delle case popolari del'Albuccione, alla periferia di Guidonia Montecelio. Tre persone, tra cui la madre della bimba, sono state denunciate. La bimba è ricoverata in Terapia intensiva pediatrica, secondo quanto si apprende era ospite in una casa famiglia insieme alla madre.
Lo shock della madre e l'allarme
La piccola è arrivata alle 18 di sabato al Gemelli, ora si trova in "condizioni stabili, parametri vitali nella norma e situazione neurologica nella norma". L'allarme sarebbe scattato quando alcuni inquilini della palazzina popolare hanno sentito le urla disperate della madre della piccola. La donna è uscita nel cortile del condominio tenendo in braccio la figlia, che in quel momento sembrava priva di sensi. Avvertito il 118, la piccola è stata trasportata all'ospedale con l'elisoccorso. Qui l'equipe medica ha verificato, fin dalle prime analisi, l'assunzione della dose di ketamina per via orale.
La figlia nel box e la ketamina
Gli agenti del commissariato di Tivoli, ricevuta notizia del risultato delle analisi dall'ospedale, hanno perquisito l'appartamento dove si trovava la madre e hanno interrogato fino a tarda sera alcuni dei testimoni. La mamma, secondo quanto si è riusciti a ricostruire, il pomeriggio di sabato era andata a trovare una coppia di amici. La donna aveva lasciato la figlia piccola in un box, facendola guardare a vista dal figlio degli amici. Proprio nel box la piccola avrebbe messo le mani sulla dose di stupefacente.
La versione degli amici: "Ketamina di un altro conoscente"
La coppia di amici, sentita dagli inquirenti, ha raccontato di aver ospitato la sera prima un altro amico, presunto assuntore di ketamina. Una pasticca di stupefacente, non si sa come, sarebbe finita nel box dei bambini. Gli investigatori della polizia di Stato hanno denunciato la mamma della piccola e la coppia di suoi amici per il reato di lesioni personali colpose.