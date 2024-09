Nella tarda serata di martedì i carabinieri sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale Santobono di Napoli per una bambina di 10 mesi intossicata. La bimba avrebbe ingerito della droga, probabilmente hashish. Sono in corso accertamenti per comprendere cosa sia accaduto. La piccola è ancora in ospedale, non in pericolo di vita.