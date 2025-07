Roma, a 9 anni dormiva tra rifiuti e droga: arrestato il padre e un amico

Una drammatica situazione di degrado, con protagonista una bambina, è stata scoperta dalla polizia di Roma. La piccola, di nove anni, viveva infatti in una casa, alla periferia della capitale, sporca, piena di rifiuti gettati a terra e di droga, divisa in panetti, nascosta nelle stanze. Nell'abitazione con la piccola anni anche due uomini, di cui uno il padre della bambina. La piccola è stata tratta in salvo dagli agenti, che hanno arrestato i due uomini per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. A rivelare la drammatica situazione è stata una segnalazione anonima.