Verbania, 17enne mette olio motore nel drink di un amico: sfiorata la tragedia durante una festa in spiaggia

Uno "scherzo" - se così si può definire - di pessimo gusto, quello di cui è stato vittima un ragazzo di 16 anni che ha rischiato la vita per la bravata di un (quasi) coetaneo. Durante una festa di compleanno tra minorenni in spiaggia a Verbania, sul lago Maggiore, un 17enne ha offerto un bicchiere con una bevanda gassata al giovane che, al primo sorso, si è accorto subito che vi era stato aggiunto qualcosa: dopo pochi minuti, il ragazzo si è sentito male. Tra il panico dei presenti - la maggior parte immediatamente scappata -, un paio di ragazzi si è fermato a prestare soccorso al minorenne e ha chiamato il 112: il 16enne, che aveva ingerito dell'olio motore, è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Verbania per una forte intossicazione da idrocarburi.

