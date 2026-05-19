Bambini in gita scalzi e bendati per "capire" i migranti: scoppia la polemica

L’attività era stata regolarmente condivisa e autorizzata dalle famiglie. Al rientro a casa, però, i racconti dei piccoli alunni hanno allarmato alcuni genitori. La miccia, poi, è stata definitivamente innescata dalla denuncia a mezzo social dell’europarlamentare leghista Anna Cisint, da cui è scaturita una reazione a catena di dichiarazioni e prese di posizione da parte di esponenti del mondo politico e pure ecclesiastico.