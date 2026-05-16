Migranti, la gita scolastica a Trieste diventa un caso politico

Una gita didattica nella città di Trieste che diventa un caso politico. Due classi di quinta elementare di questa scuola di Marostica, nel Vicentino, sono state coinvolte nella distribuzione di pasti caldi e indumenti in piazza della Libertà, abituale ritrovo di migranti - iracheni, curdi, nepalesi - in attesa di presentare domanda di protezione internazionale. Una iniziativa che diversi parlamentari del centro destra non hanno per nulla condiviso.