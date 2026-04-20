Latina, bimbo annegato in piscina: tutto quello che non torna | La rabbia dei genitori: "Niente grate di sicurezza"

"Gabriele stava facendo il bagno con la mamma mentre il papà si trovava fuori - spiega ancora l'avvocato - ma era lì a meno di tre metri, poi Gabriele è scomparso, credevano che fosse uscito, il papà si è avvicinato al bordo e ha intravisto il corpicino del figlio". Secondo quanto raccontato al quotidiano il bambino si dimenava sotto acqua ma non riusciva a riaffiorare: il genitore si è gettato in piscina con la madre "e l'ausilio di una coppia di amici oltre che altri bagnanti lo ha afferrato ma non riuscivano a tirarlo fuori, perché il bambino era rimasto incastrato nel tubo di aspirazione", spiega il legale.