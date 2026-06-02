La vacanza appena iniziata si trasforma in una corsa contro il tempo. Durante un volo partito da Bergamo e diretto a Marrakech, un bambino di appena 13 mesi ha improvvisamente smesso di respirare, facendo scattare l'allarme tra equipaggio e passeggeri. La richiesta di aiuto lanciata dal personale di bordo ha trovato una risposta immediata da parte di due infermieri vicentini presenti sull'aereo, Ilaria Valentini e Riccardo Marchetto, entrambi in servizio nell'Ulss 8 Berica, che hanno raggiunto il piccolo e gli hanno prestato i primi soccorsi.
L'intervento decisivo tra i sedili dell'aereo
I due infermieri non erano in servizio, ma in viaggio per motivi personali, quando si sono trovati ad affrontare una situazione di emergenza che richiedeva competenze specialistiche e capacità di intervento immediato. Secondo quanto ricostruito, i familiari avrebbero riferito una possibile ostruzione delle vie aeree, forse legata a un episodio di convulsioni febbrili. I due professionisti hanno valutato rapidamente il quadro clinico del bambino e avviato le manovre di rianimazione necessarie: prima le procedure di disostruzione, poi la rianimazione pediatrica. Dopo diversi minuti di intervento, il piccolo ha ripreso a respirare, scongiurando conseguenze che avrebbero potuto essere drammatiche.
Dopo l'atterraggio, il bambino è stato affidato ai sanitari presenti a terra per ulteriori accertamenti. L'episodio ha riportato l'attenzione sull'importanza delle dotazioni mediche presenti sugli aeromobili e sulla necessità che siano sempre adeguate a fronteggiare anche emergenze pediatriche.
Il riconoscimento dell'Ordine professionale
La vicenda ha suscitato l'apprezzamento dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza, che ha evidenziato come gesti di questo tipo rappresentino l'essenza stessa della professione: "Hanno risolto un'emergenza gravissima in un contesto assolutamente complesso" ha commentato il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza, Giacomo Canova ha voluto, esprimendo pubblicamente il proprio apprezzamento per l'operato dei due colleghi.