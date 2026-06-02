La vacanza appena iniziata si trasforma in una corsa contro il tempo. Durante un volo partito da Bergamo e diretto a Marrakech, un bambino di appena 13 mesi ha improvvisamente smesso di respirare, facendo scattare l'allarme tra equipaggio e passeggeri. La richiesta di aiuto lanciata dal personale di bordo ha trovato una risposta immediata da parte di due infermieri vicentini presenti sull'aereo, Ilaria Valentini e Riccardo Marchetto, entrambi in servizio nell'Ulss 8 Berica, che hanno raggiunto il piccolo e gli hanno prestato i primi soccorsi.