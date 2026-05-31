Modena, arriva alla vetta di Cima Tauffi e ha un malore: muore escursionista 39enne

È stato così attivato l'elisoccorso da Pavullo, mentre i tecnici del Saer si sono portati sul posto in supporto alle operazioni di soccorso. Una volta raggiunto il paziente, nonostante le manovre di rianimazione, non c'è stato nulla da fare. Ottenuta l'autorizzazione del magistrato, fa sapere sempre il Soccorso alpino, è stata disposta la rimozione della salma. Il recupero è stato effettuato, dall'elicottero, che ha trasportato il corpo al campo sportivo di Fanano, dove è stato affidato alle onoranze funebri.