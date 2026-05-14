Teramo, 68enne accusa un malore e muore durante un'escursione tra i boschi della Laga

La Centrale Operativa ha inviato l'elisoccorso dell'Aquila. Nonostante il forte vento che ha reso estremamente complesse le manovre di volo, l'equipaggio è riuscito a sbarcare sul posto il Tecnico di Elisoccorso del Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico e l'equipe medica del 118. Una volta raggiunto l'uomo, i sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono state coordinate dal Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino. Oltre al personale del Cnsas e del 118, sono intervenuti sul luogo i carabinieri e i vigili del fuoco per gli adempimenti di rito e il supporto logistico.