Teramo, 68enne accusa un malore e muore durante un'escursione tra i boschi della Laga

Stava facendo un'escursione sui Monti della Laga, in provincia di Teramo, assieme a un amico. All'improvviso, mentre percorreva i sentieri in località Macchiatornella, nel comune di Cortino, un malore non gli ha lasciato scampo. Il compagno d'escursione ha subito dato l'allarme, ma una volta arrivati sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 68enne residente nel Teramano.
Inutili le manovre di rianimazione
La Centrale Operativa ha inviato l'elisoccorso dell'Aquila. Nonostante il forte vento che ha reso estremamente complesse le manovre di volo, l'equipaggio è riuscito a sbarcare sul posto il Tecnico di Elisoccorso del Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico e l'equipe medica del 118. Una volta raggiunto l'uomo, i sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono state coordinate dal Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino. Oltre al personale del Cnsas e del 118, sono intervenuti sul luogo i carabinieri e i vigili del fuoco per gli adempimenti di rito e il supporto logistico.