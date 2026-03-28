Batte la testa contro un albero in Trentino, grave uno scialpinista 67enne
L'uomo ha perso conoscenza ed è stato recuperato dall'elisoccorso. Ora è ricoverato all'ospedale di Trento
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Uno scialpinista 67enne della provincia di Venezia è stato ricoverato in condizioni serie dopo aver battuto la testa contro un albero in Valsugana, in Trentino. L'uomo, nel pomeriggio di sabato 28 marzo, si trovava con una ventina di compagni di cordata per un'escursione, quando all'improvviso, a circa 1.600 metri di altitudine - nella discesa lungo i boschi che, dal lago di Erdemolo, portano fino a Palù del Fersina - ha perso il controllo della propria traiettoria finendo contro l'arbusto. Il 67enne ha sbattuto violentemente la testa perdendo conoscenza. Dopo la chiamata della comitiva al 112, è intervenuto l'elicottero del soccorso alpino speleologico trentino, che ha trasportato l'uomo all'ospedale Santa Chiara di Trento.
I soccorsi
Le operazioni di soccorso si sono concluse verso le 16.30. La Centrale unica di emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero, allertando al contempo la stazione di Pergine del soccorso alpino e speleologico trentino, che si è portata sul posto con sette operatori. Lo scialpinista, inizialmente in stato d'incoscienza, è stato posizionato sulla barella e poi calato con manovre di corda fino alla strada sottostante, dove è stato recuperato dall'elisoccorso e trasportato al nosocomio di Trento.