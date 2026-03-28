Batte la testa contro un albero in Trentino, grave uno scialpinista 67enne

Le operazioni di soccorso si sono concluse verso le 16.30. La Centrale unica di emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero, allertando al contempo la stazione di Pergine del soccorso alpino e speleologico trentino, che si è portata sul posto con sette operatori. Lo scialpinista, inizialmente in stato d'incoscienza, è stato posizionato sulla barella e poi calato con manovre di corda fino alla strada sottostante, dove è stato recuperato dall'elisoccorso e trasportato al nosocomio di Trento.