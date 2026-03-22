Valanga in Alto Adige, c'è una terza vittima: è una 26enne bresciana
Si tratta di Laura Santino. La slavina aveva già fatto due morti: Alexander Frötscher e Martin Parigger
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Si aggrava il bilancio della valanga che nella giornata di sabato 21 marzo ha interessato la Val Ridanna, in Alto Adige. Nelle ultime ore infatti è morta una delle persone ricoverate in gravi condizioni: si tratta di una 26enne bresciana, Laura Santino, residente a Vestone.
La slavina si è staccata alle ore 11:40 a 2.445 metri di quota e ha coinvolto complessivamente 25 scialpinisti, che in quel momento si trovavano sul pendio. La maggior parte fortunatamente è stata però solo sfiorata dalle masse nevose. Le altre due vittime sono due altoatesini: Martin Parigger, guida alpina di 62 anni di Ridanna, e Alexander Frötscher, 56, anche lui originario di Ridanna ma residente in Austria.
Due persone sono invece ancora ricoverate in gravi condizioni e altrettante con ferite lievi.