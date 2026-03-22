Valanga in Alto Adige, c'è una terza vittima: è una 26enne bresciana

La slavina si è staccata alle ore 11:40 a 2.445 metri di quota e ha coinvolto complessivamente 25 scialpinisti, che in quel momento si trovavano sul pendio. La maggior parte fortunatamente è stata però solo sfiorata dalle masse nevose. Le altre due vittime sono due altoatesini: Martin Parigger, guida alpina di 62 anni di Ridanna, e Alexander Frötscher, 56, anche lui originario di Ridanna ma residente in Austria.