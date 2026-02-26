Valanga in Valtellina, morti un uomo e una donna

Due persone, un uomo e una donna, sono morte dopo esser state travolte da una valanga sul versante sud ovest del Monte Cornaccia, nel territorio di Valdidentro, in Valtellina, in provincia di Sondrio. Secondo quanto comunicato da Areu, le vittime non sono ancora state identificate ma hanno un'età stimata tra i 20 e i 30 anni. Sono intervenuti il Soccorso Alpino, i Vigili del fuoco di Sondrio e due elicotteri di soccorso, decollati da Sondrio e Bergamo.