Saint Moritz, trovato senza vita il 25enne italiano disperso

Capasso lavorava come autista in un albergo della zona. Nei giorni scorsi aveva deciso di fare un’escursione in alta quota, intorno ai 2.700 metri. Secondo quanto riferito dalle autorità svizzere, durante il percorso sarebbe stato sorpreso da una violenta bufera di neve. Da quel momento si erano perse le sue tracce. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per giorni, rese difficili dalle condizioni meteo avverse. La zona era stata individuata grazie alla geolocalizzazione del telefono, ma il maltempo non aveva consentito interventi tempestivi. Solo con il miglioramento delle condizioni atmosferiche è stato possibile raggiungere il punto segnalato e procedere al recupero.