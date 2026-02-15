Madesimo, valanga travolge quattro persone: una dispersa

Ancora una valanga sulle montagne della Valchiavenna. L'allarme è scattato nel pomeriggio, poco prima delle 17.30, in territorio comunale di Madesimo (Sondrio), nella zona impervia del Lago Nero, dove si è verificato un distacco di neve che avrebbe coinvolto quattro persone, due coppie di amici in motoslitta. Sul posto sono subito scattati i soccorsi. Secondo le prime informazioni tre sarebbero state tratte in salvo mentre le ricerche proseguono per un quarto disperso.