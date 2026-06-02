Napoli, un cucchiaio del "miele da sballo" e va in crisi respiratoria: minore lotta per la vita

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Tre ragazzi di 19, 22 e 17 sono finiti al pronto soccorso in evidente stato di alterazione per aver assunto quello che in rete viene chiamato "miele da sballo". Il più piccolo era anche in grave crisi respiratoria. Accade ad Arzano, Napoli. Da una prima ricostruzione pare che i ragazzi – dopo essersi riuniti a casa del minore – abbiano consumato la sostanza stupefacente. La nota droga wax sarebbe stata acquistata verosimilmente su internet. I ragazzi ne avrebbero assaggiato molto poco, massimo un cucchiaino, per poi sentirsi subito male.
I genitori del minorenne erano in casa e hanno immediatamente chiamato il 118. Il vasetto con all’interno lo stupefacente gelatinoso è stato fornito ai carabinieri direttamente dal padre del 17enne. Dai primi accertamenti speditivi il contenuto del barattolo – sequestrato - è risultato positivo ai cannabinoidi. I ragazzi di 19 e 22 anni sono in stato di shock ma fortunatamente già dimessi mentre il minorenne è stato trasferito presso il reparto rianimazione dell'ospedale San Paolo di Napoli in prognosi riservata e in pericolo di vita.