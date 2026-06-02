Napoli, un cucchiaio del "miele da sballo" e va in crisi respiratoria: minore lotta per la vita

I genitori del minorenne erano in casa e hanno immediatamente chiamato il 118. Il vasetto con all’interno lo stupefacente gelatinoso è stato fornito ai carabinieri direttamente dal padre del 17enne. Dai primi accertamenti speditivi il contenuto del barattolo – sequestrato - è risultato positivo ai cannabinoidi. I ragazzi di 19 e 22 anni sono in stato di shock ma fortunatamente già dimessi mentre il minorenne è stato trasferito presso il reparto rianimazione dell'ospedale San Paolo di Napoli in prognosi riservata e in pericolo di vita.