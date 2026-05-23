Mafie nel mondo, allarme Onu: "Uccidono quanto le guerre"

Lo studio analizza nel dettaglio quattro aspetti: il gran numero di omicidi dei gruppi criminali, lo sviluppo delle tecnologie con l'ampliamento del ventaglio delle vittime perché chiunque è un potenziale bersaglio di estorsioni e frodi online in larga scala. Dallo studio è emerso anche che l'attività più redditizia delle mafie rimane il traffico di sostanze stupefacenti, basti pensare che lungo la rotta balcanica ogni anno gli affari illeciti di eroina e metanfetamina genera proventi per tra i tre e i sette miliardi di dollari e quello di cocaina almeno dieci volte tanto. Nel corso degli anni c'è stata anche una diversificazione del business in reati ambientali, traffico di opere d'arte, disboscamento illecito.