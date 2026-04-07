Giorgia Meloni: "Mio impegno contro la mafia cristallino e duraturo"
"Bizzarra la tesi di una mia vicinanza ad ambienti malavitosi" spiega la premier
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"Il mio impegno contro ogni mafia è cristallino, coerente, duraturo. E ciò che abbiamo fatto al governo ne è la prova. Mentre altri liberavano dalle galere i boss mafiosi con la scusa del Covid, noi li arrestiamo e li teniamo dentro con il carcere duro, istituto che abbiamo salvato dallo smantellamento. Differenze". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.