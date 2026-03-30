Vince una causa di lavoro: la camorra le impone il pizzo sul risarcimento

Nel blitz contro i Casalesi, i Carabinieri del Ros hanno eseguito anche il sequestro preventivo dei compendi di due aziende per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro. Una delle due aziende, ha spiegato in conferenza stampa il procuratore aggiunto della Dda di Napoli Michele del Prete, "svolge il servizio di raccolta dei rifiuti per numerosi comuni del Casertano". Il comandante provinciale dei Carabinieri di Caserta, colonnello Manuel Scarso, ha sottolineato come "quello dei Casalesi sia un clan ancora attivo e la fazione degli Zagaria ha dimostrato di aver cambiato pelle. Non è più una mafia che uccide, non siamo più nel periodo degli atti terroristici degli anni passati, ma è una mafia con una capacità imprenditoriale altissima. Sono stati sequestrati rami d'azienda per 40 milioni di euro e il riciclaggio avveniva tramite personaggi che si trovavano a Tenerife e a Dubai". Sul territorio casertano, invece, "bisogna ancora essere violenti per imporsi. Abbiamo documentato le minacce con colpi arma da fuoco nei confronti di soggetti affinché avvenisse la vendita di alcuni terreni, o dei dipendenti di un supermercato che avevano vinto una causa civile per una vertenza sul lavoro, che dovevano prendere 120mila euro e gliene sono stati dati 37mila".