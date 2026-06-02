Cosa è il miele da sballo, la droga wax

Si è diffuso negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani. Si tratta di una forma particolarmente concentrata di cannabis conosciuta come wax, dab, honey oil o, più colloquialmente, "miele dello sballo". Nonostante il nome possa richiamare qualcosa di innocuo, si tratta di un prodotto che contiene quantità molto elevate di Thc, la principale sostanza psicoattiva presente nella cannabis.
Che cos'è il wax
Il wax è un estratto concentrato ottenuto dalle infiorescenze della cannabis. A differenza della marijuana tradizionale, che contiene percentuali di Thc generalmente comprese tra il 10% e il 30%, il wax può raggiungere concentrazioni molto più elevate, talvolta superiori al 70%. Dal punto di vista estetico si presenta come una sostanza resinosa, appiccicosa e di colore ambrato o dorato, caratteristiche che hanno dato origine al soprannome "honey oil" (olio di miele).
Come viene prodotto
Il metodo più noto per ottenere il wax è l'estrazione con butano, un procedimento che permette di separare i cannabinoidi dalla materia vegetale. Durante il processo, il butano attraversa i fiori di cannabis e scioglie il Thc e altre sostanze presenti nella pianta. Successivamente il solvente viene eliminato attraverso il riscaldamento, lasciando un concentrato molto potente. Il problema nasce quando la produzione avviene in ambienti non controllati: in questi casi possono rimanere residui di solventi o altre impurità che rappresentano un potenziale rischio per la salute.
Come si consuma
Uno dei metodi più diffusi è il cosiddetto "dabbing". Questa tecnica consiste nel riscaldare una piccola quantità di concentrato su una superficie metallica molto calda e inalare il vapore prodotto attraverso dispositivi specifici. Poiché il THC è presente in concentrazioni elevate, gli effetti possono comparire quasi immediatamente e risultare molto più intensi rispetto a quelli associati alla cannabis tradizionale.
Quali effetti provoca
Gli effetti che provoca sono vari: sensazione intensa di euforia; rilassamento marcato; alterazione della percezione del tempo e dello spazio; aumento temporaneo della frequenza cardiaca; riduzione della capacità di attenzione e coordinazione. In alcuni casi possono comparire anche effetti indesiderati come ansia, agitazione, paranoia, confusione mentale e, nelle situazioni più gravi, episodi allucinatori.