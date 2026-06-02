Cosa è il miele da sballo, la droga wax

Il wax è un estratto concentrato ottenuto dalle infiorescenze della cannabis. A differenza della marijuana tradizionale, che contiene percentuali di Thc generalmente comprese tra il 10% e il 30%, il wax può raggiungere concentrazioni molto più elevate, talvolta superiori al 70%. Dal punto di vista estetico si presenta come una sostanza resinosa, appiccicosa e di colore ambrato o dorato, caratteristiche che hanno dato origine al soprannome "honey oil" (olio di miele).