Ancona, colto da un malore dopo la giornata al mare: turista muore rientrando a casa

A dare l'allarme sono stati i familiari: hanno trascorso insieme la mattinata, poi nel rincasare l'uomo ha deciso di prendere un sentiero diverso, ma non vedendolo arrivare si sono preoccupati e hanno chiamato i soccorsi. Sul sentiero sono intervenuti il personale sanitario del 118 con l'eliambulanza, l'automedica proveniente da Osimo, i volontari della Croce Gialla di Camerano e la polizia locale di Sirolo. Le squadre di soccorso hanno avviato subito le manovre di rianimazione, ma nonostante la rapidità dell'intervento ogni tentativo si è rivelato vano. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Resta ora da chiarire con esattezza la causa del malore che lo ha colpito mentre si trovava sul percorso che conduce alla nota spiaggia della Riviera del Conero.