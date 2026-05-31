Ancona, colto da un malore dopo la giornata al mare: turista muore rientrando a casa
Aveva trascorso la mattinata insieme ai familiari, poi nel rincasare l'uomo ha preso un sentiero diverso, non vedendolo arrivare hanno dato l'allarme
Sirolo, la spiaggia San Michele © Istockphoto
Stava tornando nel suo appartamento di Sirolo (Ancona) dopo una mattinata al mare con la famiglia. Ma lungo il sentiero che conduce alla spiaggia di San Michele un turista veneto è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. La vittima è Enrico Poretto, 78enne residente a Schiavon in provincia di Vicenza.
Inutili i soccorsi
A dare l'allarme sono stati i familiari: hanno trascorso insieme la mattinata, poi nel rincasare l'uomo ha deciso di prendere un sentiero diverso, ma non vedendolo arrivare si sono preoccupati e hanno chiamato i soccorsi. Sul sentiero sono intervenuti il personale sanitario del 118 con l'eliambulanza, l'automedica proveniente da Osimo, i volontari della Croce Gialla di Camerano e la polizia locale di Sirolo. Le squadre di soccorso hanno avviato subito le manovre di rianimazione, ma nonostante la rapidità dell'intervento ogni tentativo si è rivelato vano. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Resta ora da chiarire con esattezza la causa del malore che lo ha colpito mentre si trovava sul percorso che conduce alla nota spiaggia della Riviera del Conero.