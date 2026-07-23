A lezione si danno consigli anche sull'assicurazione da stipulare in questi casi?

"È un concetto che si affronta quando si tratta il discorso assicurativo generale. L'atto vandalico e i danni da maltempo sono opzioni facoltative. Sicuramente l'automobilista deve fare delle considerazioni: se il veicolo per me è una fonte di guadagno oppure resta in strada, perché a Milano, per esempio, le auto non hanno un ricovero notturno. Allora è opportuno valutare la possibilità di fare una copertura assicurativa adeguata. Negli ultimi anni, con l'aumento di questi fenomeni atmosferici avversi, i costi delle assicurazioni di questo tipo sono saliti notevolmente, ma anche perché le compagnie hanno dovuto dare risarcimenti consistenti, quindi c'è una correlazione tra il premio e il rischio che cresce. Una volta il temporale arrivava soprattutto nel periodo estivo, adesso abbiamo iniziato a prendere grandine dalla primavera. Con i ragazzi, in aula, sono sempre più frequenti questi momenti di confronto, di spunto, e si fa molto coaching anche sotto questo punto di vista".