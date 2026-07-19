SHOW SOSPESO

Elodie e Franceska Nuredini al concerto di Bad Bunny: fuga sotto la grandine

Le due erano tra gli ospiti della Casita di Bad Bunny a Milano, ma il concerto è stato sospeso per il maltempo. Il racconto sui social

19 Lug 2026 - 11:12
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
Elodie e Franceska, fuga dal concerto di Bad Bunny per la grandine   © Instagram

Elodie e Franceska, fuga dal concerto di Bad Bunny per la grandine   © Instagram

La seconda data milanese di Bad Bunny, 32 anni, all'Ippodromo Snai La Maura si è trasformata in una serata da dimenticare a causa del violento temporale che ha colpito la città. Tra le migliaia di spettatori costretti a lasciare l'area c'erano anche Elodie, 36 anni, e Franceska Nuredini, 24anni, ospiti della celebre Casita, lo spazio esclusivo riservato agli invitati speciali durante il tour del cantante portoricano.

Google Preferred Site

La cantante e la ballerina hanno raccontato quanto accaduto attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, mostrando con ironia la fuga dalla venue e rassicurando i fan sulle loro condizioni.

Dalla Casita alla fuga sotto la pioggia

 Elodie e Franceska erano arrivate all'Ippodromo con look coordinati, pronte a vivere il concerto da una delle aree più esclusive dell'evento. Tuttavia, la violenta ondata di maltempo, con pioggia intensa e grandine, ha costretto gli organizzatori a evacuare il pubblico e a sospendere lo show.

Leggi anche
La festa di Diletta Leotta

Diletta Leotta e il party in piscina dopo il parto: arrivano anche Elodie e Franceska

Elodie e Franceska nello stesso letto

Elodie e Franceska e lo scatto intimo: nozze in vista?

Le due hanno quindi lasciato l'area insieme agli altri spettatori, documentando sui social il rientro in auto. "Tutto ok", ha scritto Elodie per tranquillizzare i follower, condividendo un selfie insieme a Franceska, entrambe completamente bagnate ma sorridenti.

Il siparietto social dopo il concerto annullato

 Una volta al riparo, Elodie e Franceska hanno trasformato l'imprevisto in un momento di leggerezza. Nelle storie Instagram hanno mostrato i vestiti fradici abbandonati sul pavimento dell'auto e rimanendo con i top e la biancheria intima per affrontare il viaggio di ritorno.

Leggi anche
 Elodie e Franceska al Milano Pride

Elodie e Franceska al Milano Pride tra baci, complicità e uno spiacevole imprevisto

Elodie e Franceska Nuredini, gli sguardi a San Siro fanno impazzire i fan

Elodie e Franceska Nuredini, a San Siro fanno sognare i fan: "Dopo di te, mai più nessuna"

Le due hanno poi pubblicato alcuni video tra filtri, balletti e doppiaggi ironici, confermando ancora una volta la forte sintonia che le lega anche fuori dal palco.

Concerto sospeso per il maltempo

 La seconda tappa milanese del Debí Tirar Más Fotos World Tour è stata interrotta dopo l'arrivo del violento temporale che si è abbattuto su Milano nella serata di sabato. Per motivi di sicurezza il pubblico è stato fatto evacuare dall'Ippodromo Snai La Maura e migliaia di persone hanno dovuto lasciare l'area senza poter assistere allo spettacolo completo.

Tra loro anche Elodie e Franceska, che hanno scelto di raccontare con spontaneità e ironia una serata iniziata all'insegna della musica e conclusa, loro malgrado, con una corsa sotto la pioggia.

Elodie, folle notte con gli amici e Franceska Nuredini

1 di 10
© Instagram | @tommybiagetti | L'ultimo post di Elodie
© Instagram | @tommybiagetti | L'ultimo post di Elodie
© Instagram | @tommybiagetti | L'ultimo post di Elodie

© Instagram | @tommybiagetti | L'ultimo post di Elodie

© Instagram | @tommybiagetti | L'ultimo post di Elodie

Ti potrebbe interessare

videovideo
elodie
bad bunny
franceska

Sullo stesso tema