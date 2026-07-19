Elodie, folle notte con gli amici e Franceska Nuredini
© Instagram | @tommybiagetti | L'ultimo post di Elodie
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Elodie e Franceska, fuga dal concerto di Bad Bunny per la grandine © Instagram
La seconda data milanese di Bad Bunny, 32 anni, all'Ippodromo Snai La Maura si è trasformata in una serata da dimenticare a causa del violento temporale che ha colpito la città. Tra le migliaia di spettatori costretti a lasciare l'area c'erano anche Elodie, 36 anni, e Franceska Nuredini, 24anni, ospiti della celebre Casita, lo spazio esclusivo riservato agli invitati speciali durante il tour del cantante portoricano.
La cantante e la ballerina hanno raccontato quanto accaduto attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, mostrando con ironia la fuga dalla venue e rassicurando i fan sulle loro condizioni.
Elodie e Franceska erano arrivate all'Ippodromo con look coordinati, pronte a vivere il concerto da una delle aree più esclusive dell'evento. Tuttavia, la violenta ondata di maltempo, con pioggia intensa e grandine, ha costretto gli organizzatori a evacuare il pubblico e a sospendere lo show.
Le due hanno quindi lasciato l'area insieme agli altri spettatori, documentando sui social il rientro in auto. "Tutto ok", ha scritto Elodie per tranquillizzare i follower, condividendo un selfie insieme a Franceska, entrambe completamente bagnate ma sorridenti.
Una volta al riparo, Elodie e Franceska hanno trasformato l'imprevisto in un momento di leggerezza. Nelle storie Instagram hanno mostrato i vestiti fradici abbandonati sul pavimento dell'auto e rimanendo con i top e la biancheria intima per affrontare il viaggio di ritorno.
Le due hanno poi pubblicato alcuni video tra filtri, balletti e doppiaggi ironici, confermando ancora una volta la forte sintonia che le lega anche fuori dal palco.
La seconda tappa milanese del Debí Tirar Más Fotos World Tour è stata interrotta dopo l'arrivo del violento temporale che si è abbattuto su Milano nella serata di sabato. Per motivi di sicurezza il pubblico è stato fatto evacuare dall'Ippodromo Snai La Maura e migliaia di persone hanno dovuto lasciare l'area senza poter assistere allo spettacolo completo.
Tra loro anche Elodie e Franceska, che hanno scelto di raccontare con spontaneità e ironia una serata iniziata all'insegna della musica e conclusa, loro malgrado, con una corsa sotto la pioggia.
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