Dopo il parto, la conduttrice televisiva si è presa un periodo di meritato riposo insieme ai due figli (la primogenita si chiama Aria Rose e farà tre anni il 16 agosto) e al marito, il portiere tedesco Loris Karius. "La maternità mi ha cambiata come donna, come persona, come professionista e come essere umano. Mi sento diversa in tutto: negli spazi, nei tempi", ha ammesso Leotta.