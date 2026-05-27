Elodie incanta Cannes: "Sono molto legata alle donne"
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La conduttrice, che l'8 maggio ha dato alla luce il secondo figlio, Leonardo, si sta concedendo un periodo di riposo in una mega villa sul lago di Garda
La festa di Diletta Leotta © Instagram
Sono passate poco più di due settimane da quando Diletta Leotta è diventata mamma per la seconda volta, dando alla luce il piccolo Leonardo.
Dopo il parto, la conduttrice televisiva si è presa un periodo di meritato riposo insieme ai due figli (la primogenita si chiama Aria Rose e farà tre anni il 16 agosto) e al marito, il portiere tedesco Loris Karius. "La maternità mi ha cambiata come donna, come persona, come professionista e come essere umano. Mi sento diversa in tutto: negli spazi, nei tempi", ha ammesso Leotta.
Per riprendersi dalle fatiche della gravidanza, Leotta ha scelto di riposarsi con la famiglia in una villa sul lago di Garda, nella zona di Sirmione. Oltre ai figli e al marito, insieme alla conduttrice c'è anche la tata di fiducia, presenza essenziale in un momento delicato come le prime settimane di vita di Leonardo. Il settimanale Chi in edicola ha pubblicato alcune foto che mostrano Diletta rilassata e perfettamente calata nella sua nuova routine quotidiana. Oltre al riposo, tuttavia, non è mancato un po' di sano divertimento con gli amici durante il weekend.
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Diletta e Loris hanno organizzato un pranzo in villa che nel corso delle ore si è trasformato in un party in piscina, con tanto di tuffi. Tra gli ospiti della coppia c'era anche Elodie, che è arrivata alla festa insieme a Franceska Nuredini, ballerina con la quale condivide un legame sentimentale ormai da svariati mesi.
Anche nella villa sul lago di Garda le due hanno dato prova del proprio amore, scambiandosi dei baci appassionati a bordo piscina. Negli scorsi giorni, in occasione del Festival di Cannes, la cantante romana saveva dichiarato: "Sono molto legata alle donne, amo le donne, anche in questo momento della mia vita".
Le foto della festa indicano che nel corso della giornata si sono alternati momenti divertenti ad altri più tranquilli. Dopo lo svago in piscina, infatti, Diletta Leotta e altri invitati si sono messi a prendere il sole sui lettini, rilassandosi con della musica in sottofondo.
La conduttrice si è concessa un assaggio di estate in lieve anticipo sui tempi, approfittando anche delle calde giornate di fine maggio. Questo periodo tranquillo, lontano dai social e dal lavoro, le servirà per ricaricare le pile e tornare in futuro a dedicarsi con rinnovato vigore alle sue attività.