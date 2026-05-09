Diletta Leotta mamma bis: è nato Leonardo

Giorno speciale per Diletta Leotta e il marito Loris Karius. La conduttrice e il calciatore sono diventati genitori per la seconda volta: è nato infatti il piccolo Leonardo, fratellino di Aria. L'annuncio è arrivato sui social della coppia, con una carrellata di foto del bebè.
La storia d'amore tra Diletta Leotta e Loris Karius
Leotta è sentimentalmente legata a Karius dal 2022. La loro primogenita, Aria, è nata nell'agosto 2023. L'anno dopo, a giugno 2024, i due sono convolati a nozze. A dicembre 2025 l'annuncio del secondo figlio, con un tenero post su Instagram: "Questo Natale non potevamo desiderare un regalo più bello. Aria sta diventando sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio".
Quando Diletta Leotta diceva: "Voglio altri figli"
Ospite a Verissimo, la conduttrice aveva parlato del desiderio di allargare la famiglia: "Dopo aver avuto Aria, ho voglia di avere altri figli. Sicuramente Aria, un giorno, avrà un fratellino o una sorellina". E così è stato, con l'arrivo del piccolo Leonardo. In quell'occasione, Leotta aveva anche rivendicato la scelta di tornare a lavorare a un solo mese dal parto: "È stato bellissimo riprendermi i miei spazi e poi tornare a casa da mia figlia".