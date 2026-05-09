Diletta Leotta mamma bis: è nato Leonardo

Ospite a Verissimo, la conduttrice aveva parlato del desiderio di allargare la famiglia: "Dopo aver avuto Aria, ho voglia di avere altri figli. Sicuramente Aria, un giorno, avrà un fratellino o una sorellina". E così è stato, con l'arrivo del piccolo Leonardo. In quell'occasione, Leotta aveva anche rivendicato la scelta di tornare a lavorare a un solo mese dal parto: "È stato bellissimo riprendermi i miei spazi e poi tornare a casa da mia figlia".