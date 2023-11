Diletta Leotta sulla nuova vita da mamma: "Ogni volta che Aria sorride, mi sciolgo"

"Aria? Ogni volta che sorride, mi sciolgo". Ospite a "Verissimo", Diletta Leotta parla della sua nuova quotidianità, dopo la nascita, lo scorso 16 agosto, della sua prima figlia.

"Sto vivendo uno dei periodi più incredibili della mia vita. Ancora non ho realizzato, pienamente, di essere mamma", spiega la conduttrice e speaker radiofonica a Silvia Toffanin, svelando qualche simpatico aneddoto. Tipo la scelta del nome: "A me piaceva Aria, invece Loris voleva chiamarla Rose. Perciò abbiamo optato per il doppio nome: Aria Rose, quasi come mio padre che si chiama Rosario".

Leotta rivendica anche la scelta di tornare a lavorare a un solo mese dal parto: "È stato bellissimo, riprendermi i miei spazi e poi tornare a casa da mia figlia".