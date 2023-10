Diletta Leotta mamma sexy con Elodie e le amiche sul lago di Como

Niente uomini intorno, questa domenica è stata tutta dedicata alle ragazze. Di solito Diletta Leotta trascorre il tempo libero con Loris Karius, raggiungendolo in Inghilterra o accogliendolo a Milano, ma per una volta ha preferito godersi un po' di tempo di qualità con le amiche più care. Il gruppetto tutto al femminile posa per i social sorridente e affiatato, la conduttrice bellissima e sexy in minidress che le scopre le gambe ed esalta la sua forma fisica ritrovata in tempo record. Aria è in braccio a "zia" Elodie, anche lei seducente con il suo outfit sportivo.

Altro che mamma dilettante! "Spero di essere una buona mamma. Senza rinunciare a me", aveva detto Diletta Leotta, che dimostra di saper tenere in equilibrio tutti gli ambiti della sua vita. Con Loris Karius la storia procede a distanza ma loro sono decisi a farla funzionare: al dito di lei brilla un anello che testimonia le intenzioni serie della coppia. Sul piano lavorativo è sempre sulla cresta dell'onda e trova il tempo anche di rilassarsi con le amiche durante una bella domenica fuori porta. Altro che mamma dilettante! La Leotta sembra già una campionessa.