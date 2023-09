Diletta Leotta ha partecipato alle sfilate milanesi insieme alle amiche sfoderando il suo sex-appeal e le sue forme perfette a poche settimane dal parto (aveva confidato di aver preso 10 chili durante la gravidanza). Sensuale e intrigante con un abito dallo spacco provocante sorride ai flash, consapevole del suo irresistibile fascino. Ma quando ritorna nel suo appartamento, si lascia andare ai sorrisi più belli. “Tornare a casa e tenerti tra le mie braccia è una sensazione che non potevo spiegare prima, ma che ogni mamma conosce” scrive pubblicando alcuni scatti con la figlia Aria tra le braccia.

Tornata sul campo

Diletta Leotta è già tornata al lavoro. Sul campo da calcio prima della partita la speaker si lascia scattare alcune foto e scrive: “Non vedevo l’ora di tornare”. Del resto, lo ha confessato senza ipocrisie: “Spero di essere una buona mamma. Senza rinunciare a me. E senza restare da sola…”. La sua vita professionale prosegue e Diletta non intende rallentare: “Il lavoro di sicuro, per me è fondamentale. So che la mia vita cambierà in molte cose e mia figlia sarà il primo pensiero in tutto, però cercherò di organizzarmi in modo che possa condividere con me le cose che mi piace fare".