Test positivo Diletta Leotta ha raccontato più volte il modo in cui ha scoperto di essere incinta, ma ora aggiunge qualche dettaglio. "Era la vigilia di Natale ed ero a Catania, dove sono cresciuta, e mentre ero a fare un pranzo con i miei amici al sole ho bevuto una birretta e ho pensato: che sapore orrendo, e subito mi sono detta qui c’è qualcosa che non va. Così ho comprato il test che è risultato positivo, ed è stato totalmente uno choc". E aggiunge, a proposito delle sue sensazioni di quegli attimi: "Un momento di gioia, poi paura, poi subito dopo dicevo: e ora come faccio? La reazione di Loris è stata la cosa che mi aiutato di più: eravamo in video chiamata, lui era in Inghilterra. Io ero in panico, lui tranquillissimo, felicissimo". Il calciatore ha assistito alla scena in videoconferenza: la conduttrice non ha trovato le parole per dargli la notizia e si è semplicemente limitata a mostrargli il test positivo.

A cosa non rinuncia "Sto ancora prendendo le misure, ma spero di essere una buona mamma. Senza rinunciare a me. E senza restare da sola: è importante avere il papà vicino, l’aiuto di mia mamma, la puericultrice... Sono tutti importanti in questa fase", ha detto Diletta Leotta che, per il momento, vive una storia a distanza con Loris Karius (anche se lei ha provato a sfruttare le sue conoscenze per far interessare al calciatore il Milan, l'Inter e il Monza). Di sicuro ci sono cose delle quali non è disposta a fare a meno: "Il lavoro di sicuro, per me è fondamentale. So che la mia vita cambierà in molte cose e mia figlia sarà il primo pensiero in tutto, però cercherò di organizzarmi in modo che possa condividere con me le cose che mi piace fare".

Pronta a tutto Diletta Leotta ha rivelato di aver sempre desiderato una famiglia numerosa, proprio come la sua, ma non aveva in programma di restare incinta adesso: "Non avevo stabilito quando, anche perché a 32 anni oggi in Italia ti senti giovanissimo". "Sul lavoro sono abituata a gestire la diretta, in cui succede di tutto e devi essere pronta a tutto, e qui sto facendo un po’ lo stesso", rivela a proposito del suo modo di gestire la nuova vita con Aria. "Il podcast mi ha aiutata, perché ho capito che non ero sola, che tutti hanno le loro paure e i loro dubbi", ha detto. E ha aggiunto: "Secondo me la nascita di un figlio è qualcosa di talmente forte che non puoi mai sapere come reagisci. Ho visto l’esperienza di mia cognata che ha partorito a inizio luglio: lei è una iperprogrammata ma poi è nata Sveva che ha sovvertito tutti i suoi piani. E allora mi son detta: ma sai che c’è? Io piani non ne faccio".



Il corpo che cambia Per Diletta Leotta il periodo della gravidanza è stato tutto sommato positivo, anche se con alti e bassi: "Io l’ho gestita in maniera abbastanza serena. Ci sono stati momenti in cui ho sentito di avere un’energia in più, di essere invincibile e indistruttibile, e altri in cui non stavo in piedi e mi dava fastidio non essere performante al 100% come sempre. Nell’ultima fase invece mi sono sentita ingombrante, lenta, per fare un metro ci mettevo 10 minuti, e questo tipo di cambiamento fisico mi è pesato".