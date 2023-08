Il 16 agosto, nel giorno stesso del suo 32esimo compleanno, ha dato alla luce Aria , la bimba nata dall'amore con Loris Karius . Ma non solo: poche settimane prima era venuta al mondo anche la sua nipotina Sveva , la figlia che suo fratello Mirko Manola ha avuto dalla moglie Irene Simeoni . Le due coppie di neogenitori hanno posato felici per uno scatto da condividere con i follower, insieme alle bambine appena nate. "Chi l'avrebbe mai detto!", ha commentato la conduttrice.

E' una gioia al quadrato per Diletta Leotta, mamma orgogliosa della sua piccola Aria e zia felicissima per l'arrivo di Sveva. La figlia di Mirko Manola e Irene Simeoni è nata il 3 luglio, quella della conduttrice e Loris Karius il 16 agosto. Tutti insieme, genitori e bebè, posano per uno scatto social memorabile: Diletta, già in forma perfetta, accanto a Loris che sorride beato, poi Irene e Mirko. In braccio alle neomamme, le due bimbe protagoniste dello splendido quadretto di famiglia.



A spasso con mamma La vita da mamma di Diletta Leotta è iniziata a pieno regime, tra ninne nanne e passeggiate. Ad accompagnarla per un giro in centro a Milano c'è sua madre Ofelia Castorina, che sta trascorrendo qualche giorno a Milano con la figlia per aiutarla con le prime necessità. I paparazzi del settimanale Chi le hanno sorprese così, con la neonata nella carrozzina e poi in braccio alla nonna che la stringe fiera del capolavoro di Diletta e Loris Karius.