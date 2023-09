Diletta Leotta e Loris Karius, momenti da piccioncini mentre Aria li aspetta

Diletta Leotta ha sempre avuto un fisico prorompente, ma da quando è diventata mamma lo è ancora di più. La canotta bianca sottolinea il seno esplosivo della conduttrice, che completa il look con pantaloni baggy e sandali con il tacco alto. Loris, in maglietta bianca e jeans, non ha occhi che per lei. Insieme a loro c'è il cane Lillo, inseparabile compagno della conduttrice. Tutti e tre aspettano il pranzo al ristorante mentre i paparazzi scattano, poi con i sacchetti in mano entrano nel portone del palazzo in zona Porta Nuova a Milano.

Leggi Anche Diletta Leotta, festa di compleanno tra i grattacieli milanesi



Famiglia a distanza "La maggior parte del tempo siamo distanti, per forza. Parliamo tanto al telefono, facciamo videochiamate con FaceTime. Diletta appena può mi viene a trovare, ma non è semplice" ha spiegato Loris Karius a proposito della storia a distanza con Diletta Leotta. Lei a Milano, lui a Newcastle upon Tyne, cercano di trovare il modo di incontrarsi più possibile. "Se prendo in braccio Aria tutto diventa bello" ha detto il calciatore.