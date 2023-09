Diletta Leotta vola da Loris Karius con Aria... e sfoggia l'anello

La conduttrice è andata in Inghilterra insieme alla figlia per passare un po' di tempo con il compagno, intanto al suo anulare sinistro brilla un vistoso diamante

La conduttrice ha lasciato Milano ed è partita con Aria per trascorrere qualche giorno con il papà della sua bimba. Posta gli scatti dall'aereo e poi dal giardino di casa, ma quello che colpisce in una serie di foto postate prima della partenza è il vistoso anello all'anulare sinistro.

Aria ha da poco compiuto il suo primo mese di vita e ha già affrontato il primo viaggio in aereo. Il primo, prevedibilmente, di una lunga serie: mamma Diletta Leotta e papà Loris Karius vivono lontani (lei a Milano e lui in Inghilterra) e cercano di sfruttare tutto il loro tempo libero per riunire la famiglia. L'ultimo a mettersi in moto era stato il calciatore, paparazzato con la sua compagna in attesa di un pranzo da asporto. Ora è è toccato a lei e alla neonata di andare a trovarlo.

