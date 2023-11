Sui social le foto in piscina del bel quadretto di famiglia, con la conduttrice che sfoggia le curve in costume

La conduttrice sportiva posa in costume insieme a Loris Karius e alla piccola Aria in uno scatto social da Dubai. Lei e il portiere del Newcastle, nonostante abbiano una figlia nata il 16 agosto, vivono una storia a distanza (lei a Milano e il calciatore in Inghilterra) ma si incontrano appena possono nelle rispettive città oppure in mete esotiche, approfittando dell'appuntamento d'amore per concedersi una vacanza.

Innamorata a Dubai con Aria e Loris Karius Diletta Leotta appare felice e in splendida forma mentre a Dubai si gode la sua bella famiglia. Mamma da pochi mesi, ha già riacquistato una forma fisica invidiabile, che sfoggia orgogliosa indossando un costume intero rosso postando le foto sui social. In piscina nel resort di lusso in cui alloggiano Loris Karius la abbraccia mentre entrambi rivolgono sguardi pieni d'amore alla figlia Aria. La coppia si gode un po' di relax in famiglia prima di tornare ai rispettivi impegni: lui in campo nel campionato inglese e lei in tv per seguire le partite di serie A.

Il primo incontro tra Diletta Leotta e il suo compagno Loris Karius Il loro primo incontro Diletta Leotta l'ha raccontato più volte: tra lei e Loris Karius è stato amore a prima vista. Si sono conosciuti a Londra, mentre lei era in vacanza con amiche: erano a cena nello stesso locale e lei ha subito capito di avere di fronte una persona speciale. Tra loro è nata un'intesa particolare sin dall'inizio e hanno cominciato una relazione a distanza. Poche settimane dopo aver dato il via alla storia d'amore lei ha scoperto di essere incinta e ad agosto Diletta Leotta è diventata mamma per la prima volta.

Diletta Leotta: quanto è alta, quanti fratelli ha e come si chiama sua mamma? Diletta Leotta è una delle giornaliste sportive più amate dal pubblico italiano. Tra le sue molte qualità, vanta anche un fisico tutto curve e una buona dose di sex appeal. Alta 175 cm, seno prosperoso e fondoschiena perfetto, non nasconde negli scatti social tutta la sua sensualità. Giulia Diletta Leotta (così è registrata all'anagrafe), è nata a Catania il 16 agosto 1991. E' molto affezionata ai suoi genitori e ha raccontato di voler trasmettere il valore della famiglia anche a sua figlia. Sua madre, Ofelia Castorina, è il suo punto di riferimento insieme a papà Rori Leotta. Ha una sorella, Ambra Manola, e un fratello, Mirko Manola, avuti dalla mamma da un precedente matrimonio, ai quali è legatissima.