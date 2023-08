Diletta Leotta, dall'annuncio della relazione con Loris Karius alla gravidanza

È arrivato via social l'annuncio della gravidanza di Diletta Leotta. La giornalista sportiva insieme al compagno il portiere tedesco Loris Karius, lo scorso 24 marzo, hanno confermato il gossip che circolava da qualche tempo e su Instagram hanno scritto: "Vi dobbiamo dire una cosa... ma lo sapete già?". Poi ha aggiunto: "Esplodiamo di gioia! Noi e la pancia". È un momento di grande felicità per la giornalista e il calciatore che si sono conosciuti solo nell'ottobre del 2022, ma che tra pochissimo tempo diventeranno genitori di una bambina.

Come è nato il loro amore - La conduttrice e il portiere tedesco del Newcastle si sono conosciuti a Londra durante una cena organizzata da amici comuni neppure un anno fa, precisamente i primi giorni di ottobre 2022. Tra loro è stato un colpo di fulmine, già pochi giorni dopo averla conosciuta, Karius era in Italia a farle visita. Subito inseguiti dai paparazzi, dopo poco i due hanno ufficializzato la loro storia d'amore.

L'intervista a "Verissimo" - Proprio ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", Diletta Leotta ha parlato dell'inizio dell'amore con il suo compagno ma anche del momento in cui ha scoperto di essere incinta. I due erano lontani mentre lei era in Sicilia dai genitori per le vacanze di Natale. "Sono rimasta incinta dopo pochi mesi, non era preventivato. All'inizio è stato uno shock, poi mi sono detta che non ci sono regole per una cosa così bella", ha raccontato la conduttrice sportiva che ha aggiunto: "Ero in Sicilia ed era il giorno di Natale. Ho guardato il risultato del test mentre eravamo in video chiamata. Lui era felicissimo, io senza parole".

La nascita ad agosto - Sempre sui social, Diletta Lotta ha condiviso il sesso del bebè in arrivo, una bambina che nascerà nel mese di agosto, il termine della gravidanza coinciderebbe proprio con il giorno del compleanno della conduttrice, il 16 agosto. Sempre ospite a "Verissimo", la giornalista ha parlato anche del nome che vorrebbe dare alla sua bambina. "Vorrei chiamarla come mia mamma, Ofelia. Quando gliel'ho detto, lei, invece di commuoversi, me l'ha bocciato - ha spiegato Leotta - a me piacerebbe un nome italiano. Loris è più per un nome straniero. Decideremo quando nascerà, guardandola".

Il sesso in gravidanza - In attesa del parto, Diletta Leotta ha parlato anche del sesso in gravidanza. Durante una trasmissione su Radio 105, ospite di Daniele Battaglia, Leotta ha rivelato: "Si dice che a volte siccome si hanno gli ormoni impazziti non si ha voglia, chi invece ne ha tanta. Alcuni medici dicono che è una cosa positiva verso la fine, aiuta". Ma poi c'è una questione di dimensioni... "Quelle della pancia - ha aggiunto - le dimensioni della pancia contano". Insieme a lei c'era anche il compagno Loris Karius che, però, non si è espresso sulla questione neppure quando la giornalista ha spiegato il punto di vista maschile. "Una cosa è il punto di vista delle donne e un'altra è quello dell'uomo - ha detto -. Non è infatti detto che psicologicamente l'uomo abbia voglia di farlo. Potrebbe vedere la donna come una sorta di teca che non va assolutamente toccata", ha concluso ma Karius non si è sbottonato sulla questione.

L'attesa del parto e il futuro lavorativo di Karius - Aspettando la bimba, i due compagni si godono la stagione estiva e studiano una soluzione per stare più vicini. La distanza tra Diletta, che vive a Milano, e Loris che gioca nel NewCastle non è mai stata un problema, ma pare che ora la conduttrice sportiva desideri una squadra italiana per il compagno. In veste di "manager" lo vorrebbe proporre a Inter, Milan o Monza…