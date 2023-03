Diletta Leotta sfoggia il pancino, è in attesa di una femmina

Il settimanale Chi l'ha paparazzata a Madrid, dove ha trascorso qualche giorno per impegni di lavoro, e gli outfit non mascherano più le forme della gravidanza. Secondo la rivista, la giornalista sportiva è in dolce attesa di una femmina e diventerà mamma ad agosto.

