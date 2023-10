In vacanza con il portiere e la loro bimba di appena due mesi

La conduttrice tv in bikini sfoggia un fisico spaziale a soli due mesi dal parto. Mostra video in cui nuota nella piscina a sfioro sul Tirreno e gioca a schizzarsi con l’acqua insieme al compagno. Poi pubblica un quadretto familiare perfetto al tramonto: la neonata tra le braccia e la dedica a una delle meraviglie della Sicilia. “Il mio posto del cuore” scrive.

Diletta Leotta con Loris Karius e la piccola Aria è volata alle Isole Eolie per la prima vacanza al mare da mamma.

Fisico mozzafiato, e curve bombastiche, Diletta Leotta sfodera il primo bikini post partum ed è uno spettacolo. Insieme a Loris Karius, la piccola Aria e l’amica Francesca Muggeri si gode l’insolito caldo di questo autunno tra tuffi in mare, giochi d’acqua in piscina, coccole alla bimba al calare del sole. La famigliola ha scelto le Eolie, in particolare un resort a Vulcano, dove una suite con piscina idromassaggio sul terrazzo vista mare può costare fino a tremila euro a notte.