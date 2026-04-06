Rocco Hunt diventerà padre per la seconda volta: l'annuncio sui social
Il rapper ha condiviso una foto su Instagram in cui si vede l'ecografia fatta di recente dalla moglie Ada
Quella del 2026 è stata una Pasqua speciale per i fan di Rocco Hunt. Il rapper ha approfittato del giorno festivo per annunciare sui social che presto diventerà padre per la seconda volta. La rivelazione è arrivata tramite alcune foto pubblicate su Instagram, nelle quali si mostra sorridente insieme alla moglie Ada e al primogenito Giovanni. A rubare la scena è però l'ecografia visibile nel primo scatto, prova inequivocabile del fatto che nei prossimi mesi la famiglia dell'artista si allargherà.
Giovanni è pronto a diventare il fratello maggiore
Nelle foto, il figlio Giovanni, nato nel 2017, indossa una maglietta con su scritto "The Big Brother" e sembra prontissimo a diventare un punto di riferimento per il fratellino o la sorellina. "Ti abbiamo aspettato così tanto che non ci sembra vero. Mamma e papà non vedono l'ora di conoscerti e il tuo fratellone Gio' Gio' ti proteggerà con il suo grande cuore. Siamo infinitamente grati", si legge nella didascalia del post di Rocco Hunt.
Oltre ai fan, anche tanti vip si sono congratulati con il rapper e la sua famiglia. Tra loro Elettra Lamborghini, Diletta Leotta, Alessandra Amoroso e Chiara Nasti.
La storia d'amore tra Rocco Hunt e Ada
Quella tra Rocco Hunt e la moglie Ada è una storia d'amore che ha radici lontane. I due si conoscono da quando erano adolescenti e il rapper ha ammesso di averla corteggiata a lungo prima di intraprendere una relazione con lei. Ada rispetto al marito è più riservata: ha sempre fatto il possibile per tenere la propria vita privata lontana dai riflettori e dai flash delle fotocamere.
Dopo essersi sposati in seguito a svariati anni di frequentazione, Rocco Hunt e Ada hanno avuto il figlio Giovanni, nato il 19 marzo 2017, proprio in occasione della Festa del Papà. "Con Ada sono stato fortunato perché è bello diventare padre con accanto la persona giusta", ha raccontato il cantante nel 2025 nel corso di un'intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. "Ada in tal senso è perfetta, ha una forza incredibile. Con il lavoro che faccio per me sarebbe stato impossibile reggere tutto questo, le devo tutto. Senza di lei la mia famiglia non esisterebbe, non sarebbe ben salda com'è", aveva aggiunto.
Le responsabilità di un padre
Sempre durante la stessa intervista, Rocco Hunt aveva ammesso di essere maturato grazie alla paternità: "Anche io da genitore sono un po' più responsabile, anche se di cavolate ne faccio ancora". Prima di avere Giovanni era molto più avventato, ma ora non dimentica mai di dare la priorità al primogenito: "Diventando papà, sono cresciuto, mi sono responsabilizzato. Per gli artisti è facile essere vittima dell'egocentrismo, sentirsi un po' al centro, ma quando nasce un figlio diventa lui il centro di tutto. Oggi è Giovanni la star di casa".