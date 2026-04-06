Dopo essersi sposati in seguito a svariati anni di frequentazione, Rocco Hunt e Ada hanno avuto il figlio Giovanni, nato il 19 marzo 2017, proprio in occasione della Festa del Papà. "Con Ada sono stato fortunato perché è bello diventare padre con accanto la persona giusta", ha raccontato il cantante nel 2025 nel corso di un'intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. "Ada in tal senso è perfetta, ha una forza incredibile. Con il lavoro che faccio per me sarebbe stato impossibile reggere tutto questo, le devo tutto. Senza di lei la mia famiglia non esisterebbe, non sarebbe ben salda com'è", aveva aggiunto.