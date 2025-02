Sanremo 2025: Rocco Hunt - "Mille vote ancora", il significato del testo

Rocco Hunt è in gara al Festival di Sanremo 2025 con “Mille vote ancora”, un brano che unisce urban e melodia, lingua italiana e napoletana, con sonorità da rap mediterraneo. L'artista torna sul palco dell'Ariston per la terza volta dopo aver trionfato nel 2014 nella sezione "Nuove proposte" con il brano "Nu juorno buono" ( prima vittoria di un brano hip hop e di un brano in lingua napoletana nella storia delle "Nuove proposte" del Festival) e aver ottenuto la Top10 nel 2016 nella sezione Campioni con il brano "Wake Up". Il testo della canzone è stato scritto interamente da Rocco Pagliarulo (vero nome di Rocco Hunt).